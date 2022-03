Nepal-Cina: ministro degli Esteri Wang Yi in visita ufficiale a Katmandu dal 25 al 27 marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita, dunque, il ministro degli Esteri cinese potrebbe esprimere preoccupazione e spingere per un’accelerazione nella cooperazione nelle infrastrutture. Il Nepal, infatti, è coinvolto nell’iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) lanciata da Pechino, alla quale ha aderito nel maggio del 2017, pochi mesi dopo la firma dell’accordo con l’Mcc. Da allora, tuttavia, non sono stati fatti passi avanti. Durante la sua visita a Pechino nel 2018, l’allora primo ministro Oli aveva presentato un elenco di 35 progetti, ridotta poi a nove su richiesta cinese, ma su nessuno si è ancora aperta una trattativa. (segue) (Inn)