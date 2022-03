Nepal-Cina: ministro degli Esteri Wang Yi in visita ufficiale a Katmandu dal 25 al 27 marzo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va ricordato, infine, che il 2 marzo il Nepal, diversamente dalla Cina (e anche dall’India), ha votato a favore della risoluzione di condanna della Russia per l’invasione dell’Ucraina nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Alcune voci, provenienti soprattutto dal Partito comunista marxista-leninista unificato, si sono levate per esprimere critiche in nome della politica di non allineamento e il ministro degli Esteri Khadka, in una rara conferenza stampa, ha replicato in difesa della decisione ricordando che “la coesistenza pacifica, il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi e l’uguaglianza sono gli elementi chiave della politica di non allineamento”. (Inn)