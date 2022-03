Abruzzo: Bocchino (Lega), potenziare infrastrutture porti, necessario coordinamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esempio lampante - prosegue - è quanto accade per il porto di Vasto dove il miglioramento dell'accessibilità stradale e il dragaggio dello scalo sono affidati all'Arap Abruzzo, l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Regolatore Portuale affidata alla Regione Abruzzo, la realizzazione dell'ultimo miglio ferroviario in capo a Rfi in totale spregio delle competenze acquisite dai vari enti e con utilizzo di procedure frammentate, a causa anche e soprattutto della presenza di numerosi soggetti coinvolti. Come Lega - sottolinea la consigliera leghista - riteniamo quanto mai opportuno la realizzazione di un tavolo di coordinamento tra Enti quali la struttura commissariale Zes, la Regione Abruzzo, Arap Abruzzo, Autorità portuale, Comune al fine di ottimizzare le procedure, rendere certe le tempistiche, sfruttare appieno e in tempi quanto più celeri possibili le risorse a disposizione contribuendo in maniera decisa allo sviluppo infrastrutturale delle aree interessate dagli interventi con tutte le ricadute possibili in termini di sviluppo produttivo, mantenimento delle ricchezze in essere, salvaguardia e miglioramento dei livelli occupazionali. Invitiamo il commissario alla Zes, Miccio a valutare concretamente la nostra proposta sulla quale io mi farò carico di aprire un confronto con il presidente della Giunta regionale affinché possa condividerla", conclude. (Gru)