Lituania: iniziata la visita di una delegazione taiwanese a Vilnius

- È iniziata oggi una visita ufficiale a Vilnius, capitale della Lituania, di una delegazione di Taiwan. Lo riferisce il portale web lituano “Delfi”. La delegazione, composta da funzionari governativi, uomini d'affari ed esponenti del mondo scientifico taiwanesi, è a Vilnius per incontrare imprenditori e i rappresentanti del governo lituani. L’obiettivo della visita è quello di individuare aree specifiche in cui potrebbero essere realizzati semiconduttori in compartecipazione con altre società taiwanesi, ha riferito il capo dell'agenzia di promozione degli investimenti esteri della Lituania, Elijus Civilis. La visita segue all’apertura di un ufficio commerciale denominato con la nomenclatura ufficiale di “Taiwan” avvenuta lo scorso novembre. ‎A luglio dello scorso anno Taiwan e Lituania hanno concordato che l'ufficio di Vilnius sarebbe stato denominato con la nomenclatura ufficiale piuttosto che utilizzando la formula “Ufficio commerciale di Taipei”, un modello spesso utilizzato per non minare le relazioni con la Cina che contesta l’indipendenza dell’isola. (segue) (Sts)