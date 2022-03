Lituania: iniziata la visita di una delegazione taiwanese a Vilnius (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da allora, come riferisce il portale web “Baltic Times”, le autorità di Pechino hanno sospeso il trasporto ferroviario di merci in Lituania, secondo il ministero degli Affari esteri di Taiwan, e ha revocato i permessi di esportazione per i produttori del Paese, inclusi quelli concessi agli imprenditori nei campi dell'agricoltura, della zootecnia e delle industrie del legname. Il direttore dei servizi alimentari e veterinari statali della Lituania, Mantas Staskevicius, ha dichiarato che i colloqui con la Cina sui permessi di esportazione per alcuni articoli sono diventate più difficili dall'inizio dell'anno, ma dopo l’apertura dell’ufficio commerciale taiwanese, Pechino ha interrotto i processi di audit e certificazione, senza fornire spiegazioni. D’altro canto, l’azione di riconoscimento di Taiwan da parte di Vilnius ha suscitato le ire delle autorità cinesi, che hanno inoltre ritirato il loro ambasciatore in Lituania e chiesto a Vilnius di fare lo stesso. Una richiesta accolta dalla Lituania che ha provveduto a ritirare l’intero personale diplomatico di stanza a Pechino. (Sts)