Russia: Cremlino, prematuro incontro Putin-Zelensky, non hanno ancora nulla da stabilire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky non hanno ancora nulla da stabilire, pertanto un loro incontro è prematuro. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, sottolineando che finora non è stato raggiunto alcun accordo nei negoziati russo-ucraini. Secondo il portavoce, prima di organizzare un summit tra i due capi di Stato, è necessario che siano concordati dei risultati scaturiti dalle trattative tra le delegazioni russa ed ucraina. (Rum)