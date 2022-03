Imprese: Accornero (Unione Artigiani), necessari interventi rapidi per rateizzazione tasse e contributi o rischio effetto valanga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Pieni di lavoro ma con pochissima liquidità, senza certezze sulla gestione dei bonus fiscali, con costi dei trasporti e dell'energia esplosi e materiali sempre più cari e meno reperibili. Le 35mila imprese artigiane della filiera dell'edilizia attive tra Milano e la provincia di Monza-Brianza, con i loro oltre 120mila addetti, si sentono sull'orlo di un burrone. "Dopo una ripresa promettente oggi si lavora con grandissima preoccupazione - commenta Marco Accornero, segretario generale di Unione Artigiani, intervenuto quest'oggi all'incontro promosso sull'emergenza costi da Assimpredil Ance - in questa situazione è impossibile mantenere un preventivo. Le forniture, per i piccoli interventi, si trovano ancora anche se a prezzi esagerati, in quantità minori e con tempi di consegna fuori controllo. Con l'incertezza e la stretta sui bonus edilizi c'è il timore che basti una formalità sbagliata, anche un piccolo errore effettuato da qualche soggetto esterno alla tua impresa, e rischia di saltare tutto. E non sai nemmeno se la banca ti acquisterà il credito". Per Accornero serve prima di tutto stabilità e chiarezza normativa. "Accanto a questo è indispensabile un riequilibrio dei prezzi, vanno agganciati automaticamente ai costi di mercato - aggiunge il segretario generale di Unione Artigiani -. Il tema coinvolge tutto, le grandi imprese sono le più esposte specie per gli appalti, ma gli artigiani sono subito a valle, nei subappalti, nelle rifiniture. Se il committente è costretto a fermarsi, si blocca anche la filiera artigiana che lavora per lui". "Burocrazia e sistema creditizio non possono aspettare l'evoluzione della situazione. Occorrono interventi rapidi per la rateizzazione di tasse e contributi e procedure più veloci per l'erogazione della cassa integrazione ai lavoratori. Servono strumenti finanziari che possano sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, quali il ripristino delle moratorie e la concessione di garanzie pubbliche per il credito. Rischiamo un effetto domino a valanga sul sistema Italia", conclude Accornero. (Com)