Serbia-Germania: ministra degli Esteri Baerbock in visita a Belgrado

- La ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, effettua oggi una visita ufficiale a Belgrado. Secondo quanto riferisce la stampa locale, sono previsti degli incontri con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, con la premier Ana Brnabic e con il ministro degli Esteri Nikola Selakovic. La Serbia rappresenta l'ultima tappa di un più ampio "tour" che ha visto ieri Baerbock in Bosnia Erzegovina e in Kosovo. Nessuno conosce gli orrori della guerra "meglio delle persone che vivono nei Balcani occidentali", ha dichiarato la ministra in un editoriale pubblicato dal sito bosniaco "Klix" in occasione della visita a Sarajevo. "Da due settimane è in corso una nuova guerra in mezzo all'Europa, che porta morte e distruzione, e nessuno sa cosa siano meglio quegli orrori delle persone che vivono nei Balcani occidentali", ha affermato Baerbock. "Le immagini di famiglie in fuga dalla guerra e città ucraine in fiamme evocano i ricordi dei momenti più bui in cui la guerra ha lasciato tracce dolorose nei Balcani occidentali. Allo stesso tempo, queste immagini ci mostrano che la pace di oggi nei Balcani occidentali potrebbe non essere perfetta, ma è un valore inestimabile, per madri e padri i cui figli oggi a Sarajevo, Belgrado o Pristina studiano nelle scuole e nelle università invece di morire come soldati al fronte", ha osservato la ministra sottolineando che senza la pace nei Balcani occidentali "non c'è stabilità nel nostro continente". (segue) (Seb)