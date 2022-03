Serbia-Germania: presidente Vucic, con ministra Baerbock discussa la stabilità della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "tema importante dell'incontro" fra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e la ministra tedesca degli Esteri Annalena Baerbock è stata la situazione nella regione. Lo ha detto lo stesso Vucic in una conferenza stampa congiunta al termine del colloquio oggi a Belgrado. "Per noi è di fondamentale importanza preservare la pace e la stabilità nella regione. Ho parlato inequivocabilmente del rispetto dell'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, che la Serbia sottolinea sempre, così come della posizione della Repubblica Srpska al suo interno", ha dichiarato Vucic. Il capo dello Stato ha poi sottolineato che la Germania e la Serbia hanno opinioni diverse sulla questione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, poiché la Germania riconosce l'indipendenza del Kosovo, ma sia Belgrado che Berlino ritengono che il dialogo resti l'unica via per risolvere i problemi. "Belgrado è impegnata nel dialogo e non solo ha sempre risposto, ma mi sembra che stiamo contribuendo al progresso di quel processo nel modo migliore e più costruttivo", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha infine precisato che è stato discusso il tema della situazione in Ucraina. Vucic ha ringraziato la ministra tedesca per avere ascoltato la posizione della Serbia. (Seb)