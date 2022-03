Kosovo-Serbia: premier Kurti, incontro di alto livello più difficile dopo azioni russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro di alto livello tra Kosovo e Serbia, dopo l'aggressione russa dell'Ucraina, è diventata una prospettiva molto difficile. Lo ha dichiarato il premier kosovaro Albin Kurti. "Credo che la situazione è più difficile che mai prima", ha affermato Kurti, precisando che dipende anche dalla volontà di Bruxelles di invitare le parti "ma dopo l'invasione russa in Ucraina abbiamo imposto sanzioni ed abbiamo espresso la nostra disponibilità ad accogliere 20 giornalisti e 5000 profughi dall'Ucraina, mentre la Serbia è stata dalla parte della Federazione Russa". Il premier kosovaro ha rimarcato che per gli incontri tra i governi di Pristina e Belgrado si prospetta una situazione molto più difficile dello scorso anno. "Loro non hanno avuto il coraggio di distanziarsi dalla Russia ed unirsi alle sanzioni", ha sottolineato Kurti. (segue) (Alt)