Moldova: parzialmente riaperto a partire da oggi lo spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio aereo della Moldova riapre parzialmente, a partire da oggi alle ore 12 (le 11 in Italia), consentendo così di riprendere il regolare trasporto passeggeri. La decisione è stata presa dalla Commissione per le situazioni eccezionali, a seguito di una rivalutazione dei rischi per la sicurezza. Lo riferisce l'emittente radio moldava "Radio Chisinau". Dato che lo spazio aereo dell'Ucraina è chiuso e non è possibile effettuare voli nelle direzioni nord, sud ed est, tutti i voli saranno diretti da e verso la Romania. Le autorità affermano che i voli regolari di linea per l'aeroporto internazionale di Chisinau riprenderanno le operazioni il prima possibile. (Rob)