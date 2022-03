Ucraina: milizie Donetsk, Kiev non fa nulla per evacuare i civili attraverso i corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Kiev non stanno intraprendendo alcuna azione per evacuare i civili attraverso i corridoi umanitari dalle zone di combattimento in Ucraina. Lo ha affermato questa mattina il rappresentante ufficiale delle milizie della repubblica popolare di Donetsk, Eduard Basurin, all'emittente televisiva "Rossija 24". Secondo quanto dichiarato ieri dal capo del Centro di controllo di difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev, nelle ultime 24 ore la Russia ha evacuato più di 16 mila persone, inclusi oltre duemila bambini, da regioni pericolose dell'Ucraina, insieme alle autorità di Donetsk e della repubblica popolare di Luhansk. (Rum)