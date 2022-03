Iran: scarcerato cittadino britannico-statunitense Morad Tahbaz, ora si trova in un hotel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino britannico-statunitense Morad Tahbaz, detenuto in Iran, è stato scarcerato e trasferito in un hotel di Teheran. È quanto ha fatto sapere il ministero degli Esteri britannico. L'uomo è stato rilasciato da parte delle autorità iraniane lo stesso giorno in cui sono stati liberati anche Nazanin Zaghari-Ratcliffe e Anoosheh Ashoori, successivamente rientrati in Regno Unito, mentre Tahbaz è rimasto in Iran. Il ministero ha detto che continuerà a sollecitare il ritorno a casa di Tahbaz che, secondo le fonti, è stato trasferito dalla prigione iraniana di Evin a un hotel della capitale iraniana. (Rel)