India-Australia: in corso vertice virtuale Modi-Morrison

- È da poco iniziato il secondo vertice virtuale India-Australia, con i rispettivi primi ministri, Narendra Modi e Scott Morrison. Il primo summit, ricorda un comunicato del ministero degli Esteri indiano, si tenne il 4 giugno 2020 e in quell’occasione la relazione bilaterale fu elevata a partnership strategica onnicomprensiva. Nell’incontro in videoconferenza di oggi, si legge nella nota, i leader faranno il punto sui progressi compiuti e daranno il via a nuove iniziative per rafforzare la cooperazione in diversi settori, tra i quali il commercio, l’industria mineraria, le migrazioni e la mobilità, l’istruzione. Saranno anche discusse questioni regionali e internazionali di comune interesse. (segue) (Inn)