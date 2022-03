India-Australia: in corso vertice virtuale Modi-Morrison (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 19 marzo, a Nuova Delhi, Modi ha avuto un vertice con Fumio Kishida, omologo del Giappone, altro Paese del Quad. L’incontro si è concluso con una dichiarazione congiunta sulla partnership per un mondo post Covid pacifico, stabile e prospero e con la firma di numerosi documenti di cooperazione. In particolare, sono state sottoscritte una partnership per l’energia pulita, un’iniziativa per lo sviluppo sostenibile della regione indiana del Nord-est e un’iniziativa per il rafforzamento della catena del valore del bambù sempre nel Nord-est dell’India. In tutto sono stati siglati 14 tra accordi e protocolli d’intesa che impegnano diversi ministeri e spaziano tra sicurezza, connettività, commercio, industria e ambiente. Tokyo ha annunciato che nei prossimi cinque anni investirà in progetti in India 5.000 miliardi di yen, l’equivalente di 42 miliardi di dollari. (Inn)