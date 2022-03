Mafie: Casellati, attraverso ricordo vittime alimentare nuova cultura legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno per le vittime innocenti delle mafie è un monito a non dimenticare per non arrendersi all’illegalità. Lo ha affermato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, nella ricorrenza del 21 marzo. "Rievocare il sacrificio degli oltre duecento bambini, donne e uomini che, dal secondo dopoguerra ad oggi hanno perso la vita a causa del crimine organizzato - prosegue Casellati - significa ridare un nome e un volto a tanti martiri senza colpa. Solo attraverso il loro ricordo possiamo alimentare una nuova cultura della legalità", sottolinea. "Una cultura fondata sulla determinazione ad essere sempre vigili garanti dei valori della giustizia, della democrazia e della libertà contro ogni tentativo di prevaricazione fondato sull’uso dell’intimidazione e della forza. Questo è il significato della ricorrenza che oggi celebriamo e che dobbiamo condividere specialmente con le giovani generazioni", conclude la presidente del Senato. (Rin)