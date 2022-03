Carburanti: Anas Sanità, gravissima situazione per trasporti in ambulanza, disabili e pazienti dializzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas Sanità continua a richiamare l'attenzione sulla gravissima situazione che si sta creando nel mondo dei trasporti sanitari in ambulanza, dei trasporti disabili e dei pazienti dializzati. Le misure annunciate dal governo sul caro carburanti - si legge in una nota - "sono provvisorie e comunque insufficienti per il nostro settore, che merita un'attenzione diversa, che non si risolve con i pochi centesimi sul carburante". Da uno studio di Anas Sanità infatti gli aumenti sono impressionanti e non riguardano solo il + 51 per cento dell'aumento del gasolio nell'ultimo anno. E' allarmante il +45 per cento dei costi per le nuove procedure e sanificazione Covid, il +70 per cento per le forniture di materiali, di guanti e tute fino ad arrivare, addirittura, allo smaltimento dei rifiuti speciali che registra un +75 per cento. "'Le nostre risorse sono finite, chiediamo adeguamento delle tariffe subito', è il grido di migliaia di Associazioni di volontariato e cooperative sociali in tutta Italia. C'è un silenzio inspiegabile sull'argomento da parte di altre realtà ma portiamo il disagio di chi opera sul territorio con la paura di non avere abbastanza soldi per comprare le piastre del defibrillatore e fare benzina nella stessa giornata" dice Flavio Ronzi, presidente di Anas Sanità. (segue) (Com)