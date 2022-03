Carburanti: Anas Sanità, gravissima situazione per trasporti in ambulanza, disabili e pazienti dializzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo 'degli eroi, degli angeli del Covid', una volta spenti i riflettori, è tornato ad essere fatto ancora di lavoratori non riconosciuti professionalmente, da tariffe inadeguate (se non ridicole), di costi insostenibili e da contesti di sfruttamento del volontariato, con un diffuso ricorso al lavoro irregolare" prosegue Ronzi che ricorda che in questi giorni ci sono le celebrazioni per il trentennale del 118 con eventi istituzionali e parate. "Noi abbiamo deciso di non aderire e vestire simbolicamente i mezzi a lutto. Infatti oltre l'85 per cento del servizio 118 è affidato in convenzione ad Associazioni di volontariato, cooperative sociali e fondazioni alle quali governo, Regioni e Comuni devono dare risposte se non si vuole che questa parata diventi una 'marcia funebre' per migliaia di realtà attive in Italia al servizio dei cittadini e destinate e chiudere", conclude. (Com)