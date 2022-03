Libia: presidente Menfi riceve governatore Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed al Menfi, ha incontrato ieri il governatore della Banca centrale Siddiq al Kabir, sottolineando "il continuo sostegno del Consiglio agli sforzi volti a raggiungere la stabilità economica, tra cui l'unificazione dell'istituzione monetaria in tutte le sue fasi". Lo ha riferito l'ufficio media della Presidenza, aggiungendo che Al Kabir, durante l'incontro, "ha presentato un briefing sulla sua visita all'estero, i passi compiuti per unificare l'istituto monetario e il seguito della banca per le condizioni economiche e finanziarie del Paese". (Lit)