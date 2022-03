Libia: presidente parlamento discute con ministro Finanze governo Bashaga bilancio generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha ricevuto ieri il ministro delle finanze del governo libico, Osama Hammad, per discutere le procedure legali e amministrative che ha inserito nel bilancio generale per l'anno 2022 dopo le continue consultazioni con il premier Bashaga. Lo ha riferito il quotidiano "Al Saa 24", affermando che durante l'incontro, tenuto nel suo ufficio nella città di Al Qubah, in Cirenaica, Saleh ha sottolineato che il bilancio generale per l'anno 2022 "includerà tutti i tipi di sostegno all'Alta Commissione elettorale nazionale al fine di tenere le elezioni il prima possibile e attuare un programma salariale unificato per ottenere la giustizia sociale". Il ministro delle Finanze ha confermato che "il progetto di bilancio generale per l'anno 2022 sarà pronto entro i prossimi due giorni". (Lit)