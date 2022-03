Giappone: Covid, revocato da oggi lo stato di quasi emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decade oggi in Giappone lo stato di "quasi emergenza" pandemica che ancora permaneva a Tokyo e in 15 prefetture del Paese, incluse le tre limitrofe alla capitale di Chiba, Kanagawa e Saitama. Il governo giapponese ha deciso di non prorogare il provvedimento alla luce dell'andamento della curva dei contagi, che da settimane appare in costante calo. A seguito dell'ondata pandemica causata dalla variante Omicron del coronavirus, lo stato di quasi emergenza proclamato dal governo giapponese all'inizio del 2022 era arrivato ad interessare 36 prefetture del Paese. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha avvertito che la revoca delle misure emergenziali dovrebbe comunque essere accompagnata da un periodo di transizione durante il quale i cittadini dovrebbero mantenere spontaneamente le misure elementari di limitazione del rischio di contagio. (Git)