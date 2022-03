Ucraina: vicepremier Vereshchuk, oggi concordati otto corridoi umanitari con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina e Russia hanno concordato otto corridoi umanitari per consentire l'evacuazione dei civili dalle zone di combattimento nel corso della giornata odierna. Lo ha affermato questa mattina la vice prima ministra ucraina, Iryna Vereshchuk, durante un briefing. In particolare saranno aperti dei corridoi nella regione di Donetsk, in direzione di Zaporizhzhia da Mariupol, Berdyansk, Mangush e Nikolskoe. Inoltre l'evacuazione sarà effettuata anche lungo corridoi umanitari dalle regioni di Kiev e Luhansk. (Kiu)