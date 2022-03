Spagna: portavoce governo Rodriguez, sostegno a Marocco su Sahara implica mutuo rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno della Spagna al piano d'autonomia del Marocco per il Sahara occidentale implica "il rispetto reciproco e l'assenza di azioni unilaterali" ed apre una "nuova tappa" nelle relazioni tra i due Paesi. Lo ha detto la portavoce del governo, Isabel Rodríguez, in un'intervista al quotidiano "La Razon", evidenziando come l'apertura di questo nuovo scenario "garantisce la stabilità necessaria" per continuare a "rafforzare" la gestione dei flussi migratori. Per Rodriguez, il cambiamento di posizione del governo sul Sahara non pregiudica la relazione "solida" con l'Algeria, che per la Spagna è "un partner strategico, affidabile ed amichevole" in particolare in un momento d'instabilità dovuto alla guerra in Ucraina poiché valorizza l'alleanza intorno al gasdotto. Rodriguez ha rimarcato che per quanto riguarda la politica estera, il governo agisce "con una sola voce" che è quella del presidente, Pedro Sanchez. Per quanto riguarda la conseguenza economiche della guerra in Ucraina, la portavoce dell'esecutivo ha esortato i cittadini a fare uno "sforzo nel consumo di energia" e ha garantito che il governo lavorerà per ammortizzare la crisi con un riorientamento della politica economica. (Spm)