Francia: presidenziali, comunista Roussel esclude alleanza con Melenchon al primo turno

- Il candidato comunista alle presidenziali francesi, Fabien Roussel, scarta l'ipotesi di un'alleanza con il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, al primo turno del 10 aprile. "Lo abbiamo fatto nel 2012 e nel 2017 e questo non ha permesso alla sinistra di vincere", ha detto Roussel all'emittente radiofonica "France Inter". "Al primo turno di un'elezione presidenziale si vota per le proprie idee", ha aggiunto Roussel. Secondo l'ultimo sondaggio pubblicato ieri dal settimanale "Le Journal du Dimanche", tra i candidati di sinistra Melenchon al momento è primo al 13 per cento delle intenzioni di voto, dopo la leader del Rassemblement National Marine Le Pen (18,5 per cento) e il presidente Emmanuel Macron (29,5 per cento). (Frp)