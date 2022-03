Libia: premier Dabaiba forma un comitato indipendente allargato per studiare la legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid al Dabaiba, ha affermato di aver ordinato la formazione di un comitato nazionale allargato che includa figure indipendenti di diverse regioni della Libia per condurre un dialogo nazionale sul progetto di legge elettorale e la norma costituzionale. Lo ha riferito l'emittente "Libya al Ahrar", aggiungendo che Dabaiba ha spiegato durante il suo discorso alla quarta riunione ordinaria del Consiglio dei ministri, che il comitato raccoglierà osservazioni sulla regola costituzionale per finalizzarla prima di deferirla a chi la delibera e la approva. Dabaiba ha affermato di aver avuto diversi colloqui nei giorni scorsi con varie parti internazionali, e tutte hanno convenuto che le elezioni sono la soluzione in Libia sottolineando la volontà dei libici di rafforzare la legittimità e consolidare la democrazia attraverso le elezioni. (Lit)