Libia: ministro della Difesa governo Bashaga, impegno ad attuare piani e programmi del governo

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa del governo di stabilità in Libia, Hamid Houma, ha affermato il suo impegno nell'attuazione dei piani e dei programmi del governo. Lo ha reso noto lo stesso Houma in un comunicato diffuso ieri in cui ha sottolineato che agirà in base alle direttive e alle decisioni del presidente del Consiglio dei ministri. Houma ha rivelato che "si lavorerà per integrare i rivoluzionari nei programmi per riorganizzare e unificare un esercito libico che preserva e protegge i suoi confini e difende lo stato civile democratico che si basa sui principi e gli obiettivi della rivoluzione del 17 febbraio". Il ministro della Difesa ha anche affermato il suo sostegno al comitato militare congiunto 5+5 e a tutte le sue decisioni e gli esiti, oltre ad invitare tutti gli attori a partecipare al progetto di riconciliazione nazionale. (Lit)