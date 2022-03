Roma: sequestrati beni per oltre 2,1 milioni di euro a società di Anzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disponibilità finanziarie, partecipazioni azionarie e automezzi, per un valore complessivo di circa 2,1 milioni di euro, sono stati sequestrati nelle province di Roma e Piacenza dai finanzieri del comando provinciale della Capitale, in esecuzione di un decreto emesso dal Gip presso il Tribunale di Velletri, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dei due amministratori di una società di Anzio. Il provvedimento costituisce l’epilogo di indagini svolte dalle fiamme gialle della compagnia di Nettuno, da cui è emerso il ricorso a indebite compensazioni di debiti contributivi e tributari, con fittizi crediti d’imposta relativi a spese per le attività di ricerca e sviluppo certificate da un professionista compiacente. (segue) (Rer)