Regno Unito: capo polizia scozzese, bisogna fare di più contro la misoginia e il razzismo

- È un "imperativo morale e una necessità operativa" per le forze di polizia di tutto il Regno Unito dimostrare "nessuna tolleranza per la misoginia, il razzismo e la discriminazione" nei loro ranghi e in tutta la società. Lo scrive in un intervento sul quotidiano britannico “Guardian”, il capo della polizia scozzese Iain Livingstone. “Le parole e le buone intenzioni non bastano. Ci deve essere un'azione: un'azione pratica, ferma, progressiva, visibile”, ha detto Livingstone, secondo cui le "lezioni duramente guadagnate" dalla riforma della polizia scozzese - la seconda forza di sicurezza più numerosa del Regno Unito - possono fornire spunti per gli altri colleghi. Quasi un decennio dopo che la Scozia ha fuso dieci organizzazioni di polizia in un unico servizio nazionale, Livingstone riconosce che la transizione è stata "enormemente impegnativa" e che "non è andato tutto bene". Tuttavia, il comandante sottolinea il record nella risoluzione di casi di omicidio, l’attività per garantire la sicurezza al vertice sul clima Cop26 e la prevenzione dei casi di abuso di stupefacenti come prove tangibili di come tale riorganizzazione abbia migliorato la polizia. (Rel)