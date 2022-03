Energia: Patuanelli, serve nuova tranche di debito comune Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Come l'Europa ha saputo affrontare senza egoismi e in modo comune la pandemia, allo stesso modo il vero tema, anche nel settore agroalimentare, è il costo dell’energia che incide sulle materie prime. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli ai microfoni di “Non stop news” su Rtl 102.5 spiegando che "anche questa volta deve prevalere il senso comune agli egoismi e deve essere messo a disposizione un'altra tranche di debito comune europeo”. "Nell’agricoltura l’aumento del costo delle materie prime non è affrontabile dalle aziende da sole", ha aggiunto. (Rin)