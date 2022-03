Auto: Russia, AvtoVaz interrompe parzialmente produzione per carenza componenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica russa AvtoVaz interromperà parzialmente le attività negli stabilimenti di Izhevsk e Togliatti da oggi al 25 marzo a causa della carenza di componenti elettroniche. Lo riporta questa mattina il servizio stampa dell'azienda, precisando che la produzione dei modelli Lada Vesta, Granta e Niva subirà diverse interruzioni. Inoltre i giorni dal 23 marzo al 25 marzo saranno dichiarati non lavorativi con il pagamento al personale di due terzi della retribuzione media. AvtoVaz precisa poi che alcune unità di produzione di componenti a Togliatti lavoreranno per tutta la settimana per supportare la costruzione di veicoli e la fornitura di pezzi di ricambio per il modello Lada Image. (Rum)