Grecia: deflagrazione in una fabbrica di esplosivi, due feriti e tre dispersi

- Una potente deflagrazione è avvenuta questa mattina poco prima delle 9 (le 8 in Italia) in una fabbrica di esplosivi nella zona di Itea, nel comune di Grevena situato nella regione della Macedonia occidentale. Secondo i vigili del fuoco, l'esplosione è avvenuta in un'unità di produzione, e al momento si contano due feriti e tre dispersi. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco che stanno tentando di domare l’incendio. (Gra)