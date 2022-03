Spagna: ministro Agricoltura, continuare ad ascoltare rivendicazioni settore rurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo deve "prendere nota" della manifestazione del mondo rurale che si è svolta ieri a Madrid per "continuare a lavorare insieme" perché la campagna "vuole essere ascoltata". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura spagnolo, Luis Planas, nel corso di un'intervista radiofonica a "Rne". "Dobbiamo prendere atto e continuare ad ascoltare, dialogare e lavorare insieme, questa è la chiave", ha detto Planas. Il ministro, tuttavia, ha ricordato alcuni provvedimenti approvati dall'esecutivo come la legge sulla catena alimentare e il pacchetto di misure sulla siccità, oltre ai negoziati a Bruxelles per una serie di misure in relazione al settore agricolo e della pesca. Planas ha poi sottolineato che la manifestazione di ieri che ha visto la concentrazione nella capitale di migliaia di persone è stata convocata dall'autunno scorso e ha ribadito che la chiave è "lavorare insieme".(Spm)