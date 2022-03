Mafie: Mattarella, sconfiggerle è possibile, impegno di tutti per contrastarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sconfiggere le mafie è possibile: lo testimoniano i risultati dell’azione senza sosta delle Forze di polizia, della Magistratura, della società civile. Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 5a Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. "Le mafie - prosegue - cambiano pelle, centri di affari, modalità organizzative. Si insinuano nelle attività legali, e ogni sottovalutazione può aprire varchi alla penetrazione criminale. Istituzioni, forze economiche e sociali, comunità territoriali, singole persone: tutti sono chiamati all’impegno per contrastarla e sconfiggerla a tutela degli spazi di civiltà", spiega il capo dello Stato. "Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti si ritroveranno nella manifestazione nazionale a Napoli e nelle altre piazze italiane per ripetere gesti insieme semplici e esemplari. Crescita civile e affermazione dei diritti si affermano con il consolidarsi della partecipazione dei cittadini", conclude Mattarella.(Rin)