Francia: presidente Commissione medica ospedali Parigi, il coronavirus sta tornando

- In Francia sta tornando il coronavirus. Lo ha detto all'emittente radiofonica "Rmc" il professore Remi Salomon, presidente della Commissione sanitaria dell'Assistenza Pubblica-Ospedali di Parigi (Ap-Hp). La Francia il 14 marzo scorso ha tolto la maggior parte delle restrizioni decise nell'ambito della crisi sanitaria e in questi ultimi giorni i contagi sono tornati ad aumentare. Il 17 marzo il tasso di incidenza è aumentato del 36 per cento su una settimana. "Abbiamo una nuova variante, una nuova forma id Omicron che ancora più contagiosa", ha spiegato Salomon, ricordando che i casi tornano ad aumentare "un po' ovunque in Europa e in altri Paesi del mondo". (Frp)