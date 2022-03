Marocco-Tunisia: re Mohammed VI si congratula con presidente Saied in occasione del Giorno Indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco Mohammed VI ha inviato ieri un messaggio di congratulazioni al Presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, in occasione del Giorno dell'Indipendenza tunisina. Lo hanno riferito i media marocchini. "Sono lieto di porgervi, a nome mio e del popolo marocchino, le mie più sentite congratulazioni e i migliori auguri per la festa dell'Indipendenza e al popolo tunisino per il costante progresso e prosperità", si legge nel messaggio.(Res)