Algeria-Qatar: capo stato maggiore algerino in visita a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito popolare nazionale dell'Algeria, Said Chingriha, si è recato ieri in una visita ufficiale in Qatar su invito dell'omologo, generale Salem bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabit. Lo ha reso noto il ministero della Difesa algerino. Durante la sua permanenza a Doha, il generale Chingriha parteciperà alle attività dell'esposizione internazionale sulla difesa marittima di Dimdex-2022, in programma fino al 23 marzo. Secondo la nota del ministero della Difesa algerino, la visita, che si inserisce nel quadro del rafforzamento della cooperazione tra l'Esercito nazionale del popolo e le Forze armate dello Stato del Qatar, consentirà alle due parti di discutere questioni di comune interesse.(Ala)