Algeria-Spagna: Consiglio nazione algerino, posizione Madrid su Sahara “inaccettabile”

- La posizione delle autorità spagnole in merito al fascicolo del Sahara occidentale è “una deviazione e uno schieramento inaccettabili”. Lo ha affermato il consiglio della nazione dell'Algeria in una nota pubblicata ieri. Nel comunicato, la camera alta del parlamento algerino ha affermato che è stato anche sorpreso dall'improvvisa deviazione "della posizione della Spagna verso la giusta causa del deserto e il suo sostegno dubbioso a un'impresa coloniale". La nota ha aggiunto che questa posizione "rappresentano una deviazione e uno schieramento inaccettabili contro una causa che le Nazioni Unite hanno classificato come l'ultima colonia in Africa, riconoscendo il diritto del popolo sahrawi all'autodeterminazione".(Ala)