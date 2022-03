Ucraina: Patuanelli, favorevole ad invio armi anche se con grande difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’invio delle armi in Ucraina c’è una “normale difficoltà etica in tutti noi in questo momento. Non ho votato in modo superficiale, la mia è stata una riflessione profonda, stiamo parlando di mezzi che provocano delle morti”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli ai microfoni di “Non stop news” su Rtl 102.5. “Ma il ragionamento che va fatto è anche sul diritto di difesa di un popolo, che è stato aggredito e deve essere aiutato. Ecco perché in Cdm ho votato a favore - ha spiegato -, con grossa difficoltà, lo dico con sincerità".(Rin)