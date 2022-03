Trasporti: Spagna, problema informatico causa lunghi ritardi sui treni di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente registrato oggi nelle prime ore del mattino nel sistema informatico della stazione di Chamartín, a Madrid, ha causato "effetti significativi" sul servizio con lunghi ritardi e modifiche ai percorsi abituali su tutte le tratte ferroviarie della capitale spagnola. Adif, società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria spagnola, ha annunciato in un comunicato stampa che è i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema il prima possibile. Per ridurre al minimo i disagi, Renfe (azienda ferroviaria nazionale) ha rinforzato il servizio di autobus e metro per i passeggeri colpiti, ai quali è stato consigliato di evitare di utilizzare il treno nelle prossime ore. Nel caso in cui il passeggero decida di non effettuare il viaggio, Renfe gli permetterà di cambiare o annullare il biglietto gratuitamente. (Spm)