Moldova: ministro Esteri da oggi in visita a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il il ministro degli Esteri moldavo, Nicu Popescu, inizia oggi una visita di lavoro di due giorni a Bruxelles per discutere della sicurezza regionale e promuovere l'integrazione europea del suo Paese. Lo ha riferito il suo dicastero con un comunicato. Il programma prevede la partecipazione al Consiglio Affari esteri presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Popescu incontrerà anche il commissario europeo per la Politica di vicinato e l'Allargamento, Oliver Varhelyi, e la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson. Domani il capo della diplomazia di Chisinau parlerà alla commissione Esteri del Parlamento europeo in merito all'impatto della guerra in Ucraina, alla gestione della crisi umanitaria, alla situazione della sicurezza regionale e alle aspirazioni europee del Paese. (Rob)