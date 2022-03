Corea del Sud: esportazioni in crescita del 10 per cento nei primi 20 giorni di marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato un incremento del 20,6 per cento annuo nel mese di febbraio, grazie soprattutto alle spedizioni di semiconduttori, automobili e altri prodotti chiave nel contesto della ripresa economica globale. Lo certificano i dati preliminari pubblicati dal ministero del Commercio sudcoreano lo scorso primo marzo. Le merci in uscita sdoganate dalle autorità sudcoreane sono ammontate il mese scorso a 53,91 miliardi di dollari, contro i 44,71 miliardi di dollari di febbraio 2021. Il dato segna un record assoluto per il mese di febbraio dall'inizio dell'attuale serie storica, nel 1956. Febbraio ha anche segnato per la prima volta in assoluto il superamento della soglia di 50 miliardi di dollari di merci sudcoreane esportate nel mese di febbraio. Le importazioni hanno compiuto a loro volta un balzo, con un incremento del 25,1 per cento a 53,07 miliardi di dollari. (segue) (Git)