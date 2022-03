Corea del Sud: esportazioni in crescita del 10 per cento nei primi 20 giorni di marzo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Corea del Sud è aumentata del 4,8 per cento su base annua nel 2021, il dato migliore nel suo genere da 11 anni a questa parte, secondo le informazioni pubblicate dall'Ente statistico sudcoreano. L'output industriale del Paese non conseguiva una crescita analoga dal 2010, quando l'incremento annuo era stato del 6,5 per cento. L'output dei servizi è cresciuto lo scorso anno del 4,3 per cento, il dato migliore da 14 anni a questa parte. Le vendite al dettaglio, un indicatore della spesa privata, sono aumentate nel 2021 del 5,5 per cento annuo, dopo la contrazione dello 0,2 per cento registrata nel 2020. Gli investimenti in immobilizzazioni sono aumentati del 9 per cento. (segue) (Git)