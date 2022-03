Corea del Sud: Yoon conferma piani per il trasferimento dell'Ufficio di presidenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha svolto e svolge un ruolo di primissimo piano nell’informazione relativa alle questioni internazionali, diplomatiche ed economiche" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Kim Sung-han, studioso di politica internazionale e docente della Korea University, è stato viceministro degli esteri nel 2012-13 ed è un amico di vecchia data di Yoon. Nel suo compito sarà affiancato da Kim Tae-hyo, segretario presidenziale per la strategia di sicurezza nazionale tra il 2008 e il 2012, e Lee Jong-sup, ex generale che è stato vicepresidente dello Stato maggiore della Difesa tra il 2017 e il 2018. Kim Tae-hyo, professore dell’Università di Sungkyunkwan, dovrebbe occuparsi in particolare della Corea del Nord mentre Lee delle relazioni con gli Stati Uniti. (Git)