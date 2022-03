Ucraina: Kiev respinge ultimatum per la resa di Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina ha respinto l'ultimatum della Russia per la resa della città di Mariupol. Lo ha annunciato nelle prime ore di oggi la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk: "Non può esserci alcuna possibilità di resa o deposizione delle armi. Lo abbiamo giù comunicato alla controparte russa", ha dichiarato la vicepremier. Il ministero della Difesa russo aveva concesso all'Ucraina sino alle prime ore di oggi, 21 marzo per fornire una risposta sulla resa di Mariupol, città sud orientale del Paese stretta da settimane nell'assedio delle Forze armate russe, e apparentemente prossima alla caduta. "Insistiamo per una risposta scritta ufficiale da parte ucraina entro le 5 del mattino di domani (le 3 italiane di oggi), a tutte le proposte elencate dalla Federazione Russa, in nome del salvataggio dei residenti di Mariupol e delle infrastrutture della città", aveva dichiarato il generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo, in un briefing con la stampa. La Russia ha annunciato frattanto l'apertura di nuovi corridoi umanitari dalle 10 russe di oggi (le 8 in Italia) da Mariupol verso la Federazione Russa, verso la repubblica popolare di Donestsk oltre che verso l'Ucraina. (Kiu)