Ucraina: fuga di ammoniaca a Sumy, autorità diramano allarme tra i residenti

- Le autorità di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale, hanno sollecitato i residenti a proteggere le vie aeree con garze o bende impregnate di acido citrico a seguito di una fuoriuscita di ammoniaca da uno stabilimento chimico alle porte della città, che avrebbe contaminato un'area di circa cinque chilometri. Il governatore regionale, Dmytro Zhyvyskyy, non ha precisato le cause dell'incidente, che sarebbe avvenuto attorno alle ore 4.30 di stamattina (le 2.30 in Italia). L'impianto chimico coinvolto è quello di Sumykhimprom; la vicina città di Sumy, che conta una popolazione di 263mila abitanti, è stata più volte bersaglio di bombardamenti d'artiglieria delle Forze armate russe nel corso delle ultime settimane. (Kiu)