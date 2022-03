Regno Unito: cancelliere Scacchiere, licenziamento personale P&O scelta terribile e sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il licenziamento senza preavviso di 800 dipendenti della società di navigazione P&O Ferries la scorsa settimana è stato una scelta terribile e sbagliata. È quanto ha affermato il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, all'emittente radiotelevisiva "Bbc". Il cancelliere ha anche sottolineato che il governo sta già "esaminando" la legalità delle azioni della società. Tuttavia, il ministero dei Trasporti ha affermato che "i dettagli completi" sul licenziamento di massa, non sono ancora disponibili e, nel frattempo, la stampa britannica ha rivelato che il governo fosse già a conoscenza della mossa della società, ancor prima che venisse comunicata. In una nota, proveniente da un alto funzionario del governo e diffusa alla stampa, si legge che Whitehall era venuta a conoscenza dei licenziamenti e che questi fossero "progettati per assicurare che P&O rimanesse un attore chiave nel mercato britannico per gli anni a venire". "Sappiamo che P&O Ferries ha l'intenzione di provare a riassumere molti membri del personale con nuovi termini e condizioni o di usare personale d'agenzia per riavviare le rotte; si stima che l'interruzione dei servizi durerà dieci giorni", aggiunge la nota. La notizia è stata accolta con indignazione dai sindacati e i ministri hanno risposto con forti critiche, annunciando che avrebbero effettuato una revisione di tutti i contratti fra il governo e l'azienda.(Rel)