Inghilterra: quarta dose vaccino anti Covid per milioni di persone delle categorie vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di cittadini inglesi inseriti nelle fasce più vulnerabili avranno l’opportunità di effettuare la quarta dose di vaccino anti Covid-19 per aumentare la protezione dal virus in primavera. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Sky News", le dosi saranno disponibili per categorie specifiche: i residenti delle case di cura, gli over 75 e gli immunodepressi dai 12 anni in su. Si stima che verranno somministrate circa cinque milioni di dosi e circa 600 mila cittadini dovrebbero ricevere la segnalazione dal Servizio sanitario nazionale. "Il nostro fenomenale programma di vaccinazione ha salvato innumerevoli vite e costruito un muro di difesa che ci ha permesso di imparare a vivere con Covid", ha affermato il ministro della Salute, Sajid Javid.(Rel)