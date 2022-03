Indo-Pacifico: comandante Forze Usa Aquilino, Cina ha completato militarizzazione di tre isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha completato la militarizzazione di almeno tre isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale, e pone ora una minaccia immediata ai Paesi limitrofi. Lo ha dichiarato l'ammiraglio John C. Aquilino, comandante delle Forze Usa nell'Indo-Pacifico, secondo cui le isole artificiali edificate dalla Cina nell'atollo contesto delle Spratly sono armate con "sistemi missilistici antinave e anti-aerei, apparecchiature laser e di disturbo elettronico e aerei da combattimento". "Credo che negli ultimi 20 anni abbiamo assistito (da parte della Cina) al processo di potenziamento militare più significativo dai tempi della Seconda guerra mondiale", ha avvertito l'ammiraglio nel corso di una intervista concessa alla stampa Usa nella giornata di ieri, 20 marzo. "Hanno sviluppato tutte le loro capacità, e il loro riarmo è un fattore destabilizzante per la regione". Proprio nel corso dell'intervista, concessa a bordo di un aereo militare in volo sul Mar Cinese Meridionale, la Cina ha contattato via radio il velivolo rivendicando la sovranità sulle Spratly; il pilota dell'aeroplano ha replicato affermando di essere impegnato in "attività militari legali al di fuori dello spazio aereo nazionale di qualunque Stato costiero". (Nys)