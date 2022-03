Timor Est: elezioni presidenziali, in testa il premio Nobel Ramos-Horta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio Nobel Jose Ramos-Horta è saldamente in vantaggio all'indomani delle elezioni presidenziali che si sono tenute a Timor Est, con circa i due terzi dei voti già scrutinati. Lo riferisce la stampa locale, precisando che è ancora possibile un ballottaggio, nel caso al termine dello spoglio nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta. Ramos-Horta è attualmente in vantaggio col 45,7 per cento dei consensi sul 64 per cento dei voti già scrutinati. Alle sue spalle, con un distacco di oltre 20 punti percentuali, c'è il presidente uscente ed ex combattente indipendentista Fransisco "Lu Olo" Guterres, col 22,5 per cento dei consensi. Questa mattina Ramos-Horta si è detto fiducioso di poter ottenere la presidenza senza bisogno di sottoporsi al ballottaggio: "La mia elezione al primo turno (...) causerà un terremoto politico nel parlamento nazionale e la disintegrazione delle attuali alleanze", ha dichiarato il candidato 72enne, che ha già servito come presidente tra il 2007 e il 2012. Timor Est conta circa 1,3 milioni di abitanti, ed ha conseguito l'indipendenza dall'Indonesia nel 2002. La Costituzione del Paese attribuisce al presidente il potere di nominare il governo, porre il veto alla nomina dei ministri e sciogliere il parlamento. Nel 2018 il presidente uscente Guterres ha rifiutato la nomina di sette ministri sulla base di inchieste giudiziarie a loro carico, innescando uno stallo politico proseguito sino alle ultime elezioni. (Fim)