Business news: Argentina, accordo con Fmi approvato senza sostegno della corrente kirchnerista

- Il Senato dell'Argentina ha approvato giovedì in seconda lettura il progetto legge che ratifica l'accordo per il rifinanziamento del debito con il Fondo monetario internazionale. Il testo è passato con 56 voti a favore, 13 contrari e tre astensioni al termine di una lunga seduta iniziata alle 14 e conclusa poco prima della mezzanotte (ora locale). La votazione ha riproposto la spaccatura in seno alla maggioranza già verificatasi alla Camera la settimana scorsa. La corrente della coalizione di governo (Frente de todos - Fdt) che fa capo a Cristina Kirchner infatti non ha votato a favore dell'accordo, mentre sì lo ha fatto l'opposizione di centrodestra (Juntos por el cambio - Jxc). Nessuno dei senatori dell'ala kirchnerista ha preso la parola per spiegare la propria decisione di voto, mentre dall'opposizione hanno giustificato il sostegno al governo facendo appello al "senso di responsabilità". (Res)